Ленобласть захлестнули вандалы, расстреливающие дорожные знаки

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: dorogi_lo / Instagram
Фото: dorogi_lo / Instagram

Помимо этого, хулиганы бьют остановки и снимают отвертками катафоты с барьерного ограждения.

В «Ленавтодоре» рассказали о новом виде вандализма, захлестнувшем Ленобласть этим летом. Хулиганы массово портят дорожные знаки — стреляют по ним из пневматических ружей и дробью.

Ленобласть захлестнули вандалы, расстреливающие дорожные знаки хулиганы, Ленобласть, дороги Ленобласти, ГКУ «Ленавтодор», вандалыФото: dorogi_lo / Instagram
Ленобласть захлестнули вандалы, расстреливающие дорожные знаки хулиганы, Ленобласть, дороги Ленобласти, ГКУ «Ленавтодор», вандалыФото: dorogi_lo / Instagram
Ленобласть захлестнули вандалы, расстреливающие дорожные знаки хулиганы, Ленобласть, дороги Ленобласти, ГКУ «Ленавтодор», вандалыФото: dorogi_lo / Instagram

Сотрудники оперативно меняют простреленные знаки — они быстро ржавеют и могут запутать водителей. Помимо этого, хулиганы бьют остановки и снимают отвертками катафоты с барьерного ограждения. Есть и любители искусства, которые обклеивают знаки наклейками.

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Ленобласть захлестнули вандалы, расстреливающие дорожные знаки хулиганы, Ленобласть, дороги Ленобласти, ГКУ «Ленавтодор», вандалы
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