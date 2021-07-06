Помимо этого, хулиганы бьют остановки и снимают отвертками катафоты с барьерного ограждения.

В «Ленавтодоре» рассказали о новом виде вандализма, захлестнувшем Ленобласть этим летом. Хулиганы массово портят дорожные знаки — стреляют по ним из пневматических ружей и дробью.

Фото: dorogi_lo / Instagram Фото: dorogi_lo / Instagram Фото: dorogi_lo / Instagram

Сотрудники оперативно меняют простреленные знаки — они быстро ржавеют и могут запутать водителей. Помимо этого, хулиганы бьют остановки и снимают отвертками катафоты с барьерного ограждения. Есть и любители искусства, которые обклеивают знаки наклейками.