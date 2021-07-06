Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Роспотребнадзора отменил тестирование для привитых от COVID-19 при въезде в Россию. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Теперь с 7 июля туристы, которые привились от COVID-19 в течение последних 12 месяцев или перенесли заболевание за последние шесть месяцев, освобождаются от двухкратного ПЦР-тестирования при возвращении в Россию.

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Остальные граждане обязаны сдать один тест на коронавирус в течение трех дней со дня въезда в Россию и соблюдать изоляцию до получения результатов.