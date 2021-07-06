В этот сезон также планируют посадить 326 деревьев.

За 2021 год в Кудрово высадили 675 саженцев кустарников для укрепления голых газонов. Работы по озеленению проводят на землях муниципалитета.

В этот сезон также планируют посадить 326 деревьев. Запрос на этот вид озеленения поступил от местных жителей. В парке «Оккервиль» уже насчитывается 120 деревьев, еще 10 высадили на Венской улице.

В Кудрово насчитывается около 93 тысячи квадратных метров газона, однако большинство этих территорий за застройщиками и управляющими организациями. Соответственно вопрос озеленения своих территорий будут решать они.