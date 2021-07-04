Воришки средних лет попали на камеры видеонаблюдения в мастерской по ремонту гаджетов Do Device на Австрийской улице.

В Кудрово парочка недобросовестных посетителей сервисного центра попала на камеры видеонаблюдения. Как стало известно, инцидент произошел в сервисном центре по ремонту телефонов Do Device на Австрийской улице.

2 июля в 16:30 двое человек средних лет входят в помещение мастерской. Пользуясь отсутствием персонала, один из них берёт чёрный смартфон и уходит восвояси.

Сотрудники мастерской в этот же день разместили пост о воришках в социальных сетях. Мужчин предупредили, что если гаджет не будет возвращен, сотрудники напишут заявление в полицию. На сегодняшний день украденный телефон так и не вернули — в итоге было составлено заявление в полицию, сообщили в 47news.