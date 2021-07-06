Северо-западная таможня пополнила федеральный бюджет на 72,5 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России таможенных и иных платежей. Сумма, как и всегда, колоссальна.

Об этом во вторник, 6 июля сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Так, за июнь 2021 года в бюджет Российской Федерации поступило платежей на сумму 72,41 млрд рублей. Из них 70,58 млрд рублей пришлось на импортируемые товары, а на экспортируемые 1,01 млрд рублей.

«Мы все постоянно сталкиваемся с этими понятием, одновременно являющимся частью нашего мыслительного процесса и единицей устного и письменного языка», — сообщают в ведомстве.
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