В Петербурге охрана метрополитена скрутила инвалида за отсутствие маски

Сотрудники безопасности на транспорте применили силу в отношении глухонемого мужчины, который был без маски. Инцидент произошел на станции метро «Нарвская».

О случившемся сообщает портал Мегаполис во вторник, 6 июля.

«Он немой, общался жестами. Совсем не понимал, чего от него хотят. Очень старался уйти от конфликта», — рассказал очевидец.

Как отметил свидетель происшествия, сотрудник транспортной безопасности сильно держал мужчину за шею, из-за чего тот начал задыхаться. Закончилась неприятная история составлением протокола на глухонемого пассажира.