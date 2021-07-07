В Ленобласти расширят возможности использования материнского капитала

Депутаты Заксобрания Ленобласти во втором чтении приняли законопроект о расширении возможностей для использования регионального маткапитала для многодетных семей.

В частности, часть средств материнского капитала могут пойти на улучшение жилищных условий, в том числе на уплату первоначального взноса или погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на покупку жилья, включая и ипотечные кредиты.

Напомним, размер регионального маткапитала в Ленобласти при рождении третьего и последующих детей составляет 126 936 рублей. Также вне зависимости от совокупного дохода семьи родители тройняшек, четверняшек и так далее получат по три миллиона рублей на приобретение жилья. И по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.