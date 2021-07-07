Один обмочился, а второй показывал гениталии детям: в Санкт-Петербурге пьяные мужчины покутили у детского сада

Автор: Александр Селиванов
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Двух хулиганов поймал неравнодушный петербуржец.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в ЖК Солнечный город пьяные мужчины решили опорожниться у детского сада.

Один из мужчин показал при этом свои гениталии детям, которые могли его видеть, а второй герой недотерпел и обмочил штанишки.

— Тот что в белой футболке гениталиями махал,а в шортах,там все видно (обмочился), — описал ситуацию автор поста.
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Источник: vk.com/spb_today_unreleased
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