Один обмочился, а второй показывал гениталии детям: в Санкт-Петербурге пьяные мужчины покутили у детского сада

Двух хулиганов поймал неравнодушный петербуржец.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в ЖК Солнечный город пьяные мужчины решили опорожниться у детского сада.
Один из мужчин показал при этом свои гениталии детям, которые могли его видеть, а второй герой недотерпел и обмочил штанишки.
— Тот что в белой футболке гениталиями махал,а в шортах,там все видно (обмочился), — описал ситуацию автор поста.
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07.07.2021 207