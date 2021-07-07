Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии

Лидером рейтинга ста богатейших российских госслужащих и депутатов стал депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков.

Как выяснили аналитики Forbes, в течение прошлого года парламентарий заработал порядка 8,6 млрд руб.

Сотня богатейших из них увеличила свое состояние с 65,8 миллиарда в 2019 году до 75,9 миллиарда в 2020 году.

Десятка богатейших российских чиновников выглядит следующим образом:

депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков (доход за 2021 год — 8,62 млрд руб.).

депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (7,7 млрд руб.);

депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,2 млрд руб.);

депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (4,3 млрд руб.);

член Совфеда Валерий Пономарев (4,2 млрд руб.);

депутат Госдумы России Александр Некрасов (2,8 млрд руб.);

депутат Госдумы России Григорий Аникеев (2,7 млрд руб.);

член Совета федерации Игорь Зубарев (2,4 млрд руб.);

депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов (2,3 млрд руб.);

депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев (2,2 млрд руб.).

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Интересно также, что в топ-50 рейтинга Forbes оказались глава «Ростеха» Сергей Чемезов (18-е место, 783 млн руб.), глава Минпромторга Денис Мантуров (19-е место, 754 млн руб.), а также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (36-е место, 382 млн руб.) и вице-премьер Татьяна Голикова (42-е место, 310 млн руб.).