Мишустин поручил достичь вакцинации 80–90% россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay
Фото: pixabay

В новой модели вакцинации учтут вакцинацию иностранных граждан, а также ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение добиться уровня коллективного иммунитета в России не менее 80–90%. Для этих целей должна быть актуализирована модель вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщили на сайте кабмина сегодня, 7 июля.

В новой модели вакцинации учтут вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России. А также ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко назначены ответственными за выполнение этих поручений.

Роспотребнадзор и Минздрав займется расчетом потребности вакцин до 8 июля.

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07.07.2021 95
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