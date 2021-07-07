В Петербурге закрыли станцию метро «Василеостровская». На месте дежурят скорая и МЧС

Станцию метрополитена вечером, 7 июля закрыли на вход и выход из-за дыма. Очевидцы сообщают, что к станции прибыли машины скорой помощи и МЧС.

Информация о закрытии «Василеостровской» появилась в Telegram-канале метрополитена. Вестибюль был недоступен для пассажиров из-за задымления, о котором стало известно в 19:18. Поезда перестали останавливаться на станции и следовали напрямую.

Около 19:34 стали поступать сообщения, что станцию все-таки открыли для входа и выхода пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются.