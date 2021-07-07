Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж

Пулковская таможня пресекла пересылку нескольких международных отправлений, где находилось много запрещенного. Например, порядка 1400 пачек контрафактных сигарет.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
О посылках, не прошедших таможенный контроль, сообщила пресс-служба СЗТУ в среду, 7 июля.
В ходе таможенного досмотра сотрудники обнаружили пять международных почтовых отправлений, в одной из которых находились почти 1400 пачек сигарет, пересылаемых в Израиль и Великобританию.
В другой посылке вместо заявленных в документах парфюмерии и крема для лица, таможенники обнаружили медицинские препараты, применяемые в косметологии. Это почтовое отправление собиралось в Эстонию.
Содержимое оставшихся почтовых отправлений в ведомстве не раскрыли.
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06.07.2021 134