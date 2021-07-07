Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Пулковская таможня пресекла пересылку нескольких международных отправлений, где находилось много запрещенного. Например, порядка 1400 пачек контрафактных сигарет.

Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж таможня, пулково, международные отправления, контрафактФото: Северо-Западное таможенное управление
Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж таможня, пулково, международные отправления, контрафактФото: Северо-Западное таможенное управление
Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж таможня, пулково, международные отправления, контрафактФото: Северо-Западное таможенное управление
Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж таможня, пулково, международные отправления, контрафактФото: Северо-Западное таможенное управление

О посылках, не прошедших таможенный контроль, сообщила пресс-служба СЗТУ в среду, 7 июля.

В ходе таможенного досмотра сотрудники обнаружили пять международных почтовых отправлений, в одной из которых находились почти 1400 пачек сигарет, пересылаемых в Израиль и Великобританию.

В другой посылке вместо заявленных в документах парфюмерии и крема для лица, таможенники обнаружили медицинские препараты, применяемые в косметологии. Это почтовое отправление собиралось в Эстонию.

Содержимое оставшихся почтовых отправлений в ведомстве не раскрыли.

Вам будет интересно
Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж таможня, пулково, международные отправления, контрафакт
Северо-западная таможня пополнила федеральный бюджет на 72,5 млрд рублей
Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо взимания в федеральный бюджет России таможенных и иных платежей. Сумма, как и всегда, колоссальна. Об этом...
06.07.2021 134
Автор