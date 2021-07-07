Сигареты, препараты и контрафакт: что петербуржцы пересылают в посылках зарубеж

Пулковская таможня пресекла пересылку нескольких международных отправлений, где находилось много запрещенного. Например, порядка 1400 пачек контрафактных сигарет.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

О посылках, не прошедших таможенный контроль, сообщила пресс-служба СЗТУ в среду, 7 июля.

В ходе таможенного досмотра сотрудники обнаружили пять международных почтовых отправлений, в одной из которых находились почти 1400 пачек сигарет, пересылаемых в Израиль и Великобританию.

В другой посылке вместо заявленных в документах парфюмерии и крема для лица, таможенники обнаружили медицинские препараты, применяемые в косметологии. Это почтовое отправление собиралось в Эстонию.

Содержимое оставшихся почтовых отправлений в ведомстве не раскрыли.