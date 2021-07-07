Садоводство Киришского района захватывают дикие кабаны

В садоводстве «Посадников Остров» Киришского района «банда» парнокопытных держит в страхе местную округу. Жители жалуются на кабанов, которые пробираются на участки, уничтожая огороды.

«У нас прошли кабаны. Вот, пожалуйста, что осталось от грядки с картошкой. Следующая грядка — свекла. Хорошенькая была, вышла вся ровненькая. Вот, вся перерыта, даже и не понять, где была свекла. Лук немного получше, но тоже перерыто. Вот там грядка тоже с картошкой. До самого сена, до самого низа вырыли. Вон от них следы.», — жалуется местная жительница.

Однако это не единичный случай «мародерства» со стороны диких животных. Местные жители массово жалуются на набеги кабанов в садоводстве. Пострадало, как минимум, еще 4 хозяйства.

Фото: 47channel Фото: 47channel

В охотничьем надзоре Ленобласти отметили, что данной проблемой уже занимаются. Как сообщили в ведомстве, уже отловлено 12 кабанов.

О том, что в Ленобласти завелись парнокопытные «вредители» мы писали ранее. С этой проблемой во время прямой линии к Александру Дрозденко обратилась местная жительница садоводства «Жилищник».