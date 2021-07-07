Актер Петр Мамонов находится в искусственной коме

Ранее у известного актера и музыканта Петра Мамонова зафиксировали осложнения при заболевании коронавирусом. Сейчас его пытаются вывести из комы.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий супруги артиста Ольги Мамоновой:

«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго».

О том, что Петр Мамонов оказался в реанимации с коронавирусом мы сообщали ранее. В четверг, 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.