Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа

Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей.

Выплаты на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, охватят более 20 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, прием заявлений на эту выплату начнется с 15 июля текущего года, при этом выплата средств будет производиться с 16 августа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет.

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Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин распорядился произвести выплаты семьям с детьми-школьниками до 17 августа.