В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами

Новые, обладающие высокой заразностью, варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, — подчеркнул Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ назвал «морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения» стратегию «вакцинного национализма», вследствие которой «горстка стран имеет львиную долю» вакцин.

Он напомнил, что некоторые государства с широким охватом вакцинации ослабляют антикоронавирусные ограничения, «как будто пандемия уже закончилась». В то же время «слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций». По слова Гебрейесуса, новая волна происходит на фоне «быстрого перемещения вариантов» SARS-CoV-2 и «шокирующего неравенства в вакцинации».

Глава ВОЗ обратил внимание на острую нехватку кислорода и лекарств, что «вызывает волну смертей в Африке, Азии и Латинской Америке».

Гебрейесус считает, что сейчас настало время для объединения мира в борьбе с пандемией.

Он призвал глав Минфинов и руководителей центральных банков «Большой двадцатки», которые соберутся на встречу на этой неделе, «предпринять срочные шаги», чтобы положить конец пандемии COVID-19. Директор ВОЗ отметил, что они должны обеспечить необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья.

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Также Гебрейесус ожидает, что G20 и лидеры других стран поддержат объявленные ранее ВОЗ цели: достижение уровня вакцинации населения в 10% к сентябрю, в 40% к концу текущего года и в 70% к середине 2022-го.