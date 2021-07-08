Больше двадцати лет назад на берегу реки Сясь в Волховском районе маленькая деревня в четыре домика, с фермой, пасекой и мастерской. Деревня называется «Светлана». Там проживают люди, имеющие ментальные особенности. Социальная деревня является своеобразной маленькой общиной, в которой действуют собственные правила, делая жизнь проживающих легче и приятнее. Как появилась деревня и чем занимаются местные жители, читайте в нашем материале.

Предыстория

Директором «Светланы» является Елена Аленева, которая начала работать в деревне больше 20 лет назад в роли волонтера. По ее словам, приехала вместе с семьей посмотреть, а обстоятельства сложились так, что пришлось принимать решение в профессиональной сфере. Остаться решила не сразу, потому что изначально понимала, что взаимодействие с умственно отсталыми людьми требует много моральных и физических сил. Тем более, что само поселение расположено за городом. Имея образование физика и крутясь в ученых кругах, нынешний директор заинтересовалась местными волонтерами. Они поразили ее своими моральными убеждениями и социальными навыками, которые редко встречаются в жизни. Смотря на них, руководительница осознала, что она многое не умеет и ей захотелось это постичь.

Увлек местный уклад и сына Елены Аленевой. Юношеские годы прошли в окружении особенных людей, поэтому он научился с ними общаться и понимать их. По окончанию школы молодой человек уехал для дальнейшего обучения по профессии столяр и затем вернулся обратно. Сейчас он трудится в мастерской над изготовлением мебели для поселения и по совместительству делится секретами мастерства с постояльцами. Супруг Елены также остался в деревне и помогает жене.

Жители поселения находятся на самообеспечении. Летом выращивают овощи. Десятки коров позволяют делать сыр, творог и масло. Покупают только муку и другие подобные продукты, помогающие в изготовлении съестного. Например, хлеба.

Как появилась деревня?

Поселение носит имя петербурженки, приложившей усилия, благодаря которым появилась деревня. Светлана мечтала создать идеальное место для своей больной дочери. Ища варианты решения, она наткнулась на информацию о социальных поселениях, связалась с основателями подобных деревень из Норвегии и пригласила их для помощи в Россию. Реализацию проекта женщина не застала. Светлана скончалась от рака. После ухода матери дочь отказалась жить в поселении.

Прием новых постояльцев

В настоящий момент на территории деревни проживают 17 совершеннолетних граждан. Уникальность проекта состоит в том, что на территории России существуют лишь три таких общины. А вот в Европе можно найти множество подобных поселений, где волонтеры живут вместе с подопечными в формате сопровождаемого проживания.

Директору поселения приходит множество заявок, но принимают постояльцев руководствуясь правилом «справимся или нет». Если человек имеет тяжелую форму психического или физического заболевания, то руководство отказывает в приеме. Это связано с тем, что таким людям нужен постоянный медицинский присмотр, а ближайшая больница находится в семи километрах от общины.

Условия проживания

Каждый постоялец «Светланы» имеет свою комнату. Это необходимо для того, чтобы иногда побыть в тишине и пообщаться с собой. Все дома оборудованы ванной комнатой, кухней, а также гостинной, где развешены картины и стоят живые цветы. Кроме того, в домиках проведена вода, есть доступ в интернет и установлены газгольдеры. Свободный доступ к телевидению отсутствует, чтобы избежать негативного воздействия новостных сводок на проживающих. Несколько раз в неделю все желающие собираются за просмотром доброго художественного или обучающего фильма. Вместе с постояльцами в домах проживают старый пес, кошки с потомством.

Жизнь в «Светлане» течет обычным образом. Проводятся праздники и спектакли, строятся дружеские и романтические отношения. Особенные люди учатся самостоятельно себя обслуживать. Все жители выполняют общественно-полезную работу в зависимости от предпочтений и физических возможностей. Например, после завтра отправляются на работу в пекарню или коровник. После обеда традиционно проходят творческие занятия, в том числе и в мастерской.

Педагог и арт-терапевт Ирина Андреева, которая работает в деревне «Светлана», говорит, что люди с особенностями самые благодарные. Она поясняет, что работать с ними непросто, но это как вызов для профессионализма: попытаться найти к каждому такой подход, чтобы объяснения стали понятны, а конечный результат работы имел эстетическую красоту.

Как подопечные интегрируются в жизнь деревни?

Постояльцы живут в «Светлане» круглый год. При создании деревни предполагалось, что подопечные будут постигать в деревне социальные навыки, а потом отправляться в нормальную жизнь, но, к сожалению, большинству некуда идти.

Прежде чем человек переберется в поселение на постоянной основе ему дают время освоиться. Он может приезжать в «Светлану» вместе с семьей и потихоньку встраиваться в общий уклад жизни. Затем гость возвращается домой подумать, нужен ли ему подобный формат. Елена Аленева рассказала, что был случай, когда юноша влюбился в девушку-волонтера, которая не ответила ему взаимностью. Его это расстроило и он попросил родственников забрать его из общины.

Поселение на регулярной основе посещают добровольцы, но остаться могут только те, кто искренне хочет помочь местным жителям. Волонтерский график в «Светлане» очень жесткий. Отступать от него нельзя, чтобы не нанести вред постояльцам. Поэтому атмосферщики (так называют в деревне людей — прим. ред.), приехавшие отдохнуть или пережить собственные проблемы, не смогут долго находится в нужном режиме и отсеиваются. На плечи волонтеров ложатся все бытовые дела: готовка, уборка и стирка. Иногда они помогают создать нужный настой у подопечных перед занятиями или провожают их до нужного места.

До пандемии приезжали добровольцы даже из Германии. Сейчас хоть и есть сложности из-за пандемии коронавирусной инфекции, желающих помогать все равно много. Большинство волонтеров помогают в поселении уже на протяжении нескольких лет.

Как сложится судьба деревни в дальнейшем — судить сложно, но главная цель достигнута — особенные люди имеют в деревне «Светлана» свой собственный приятный мир. Директор поселения собирается и дальше работать, помогая проекту и его участникам достигнуть новых горизонтов.