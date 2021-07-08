Станция метро «Чернышевская» в Петербурге 10 июля закроют раньше обычного

В субботу, 10 июля, в Петербурге изменится режим работы станции метро «Чернышевская».
Так, станцию закроют на вход и выход 10 июля с 21.00 и до окончания движения поездов. А поезда следовать через «Чернышевскую» без остановки.
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22.06.2021 672
Временные изменения связаны с необходимостью проведения работ по исследованию характера и размеров внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Жителей и гостей Петербурга просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.