Станция метро «Чернышевская» в Петербурге 10 июля закроют раньше обычного

В субботу, 10 июля, в Петербурге изменится режим работы станции метро «Чернышевская».

Так, станцию закроют на вход и выход 10 июля с 21.00 и до окончания движения поездов. А поезда следовать через «Чернышевскую» без остановки.

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Временные изменения связаны с необходимостью проведения работ по исследованию характера и размеров внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Жителей и гостей Петербурга просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.