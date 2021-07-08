Гендиректор птицефабрики в Выборге подозревается в сокрытии денег от налогов

В Выборге генеральный директор ОАО «Птицефабрика Ударник» подозревается в совершении налогового преступления.

По данным следствия, в 2019 году гендиректор направил распорядительные письма в адрес общества с ограниченной ответственностью с требованиями перечислить дебиторскую задолженность, миновав расчетные счета контрагентов. Таким образом он сокрыл деньги организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на сумму свыше 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает следком Ленобласти.