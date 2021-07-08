Фильм «Майор Гром» бьет рекорды по просмотрам на Netflix

Снятая в Санкт-Петербурге картина «Майор Гром: Чумной Доктор» вошел в число самых просматриваемых фильмов на зарубежном стриминговом сервисе Netflix.
Об этом поделился крупнейший русскоязычный интернет-сервис о фильмах КиноПоиск. Примечательно, что российская картина оказалась в топе сервиса спустя сутки после его приобретения.
Наибольший отклик фильм получил у зрителей Италии, Венгрии, Испании, Чехии, Бельгии и США. «Майор Гром: Чумной Доктор» был снят режиссером Олегом Трофимым.
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