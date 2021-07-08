Видео: молодой отец на гироскутере с коляской прокатился по дорогам Петербурга

Петербуржцы стали свидетелями странной прогулки молодого отца с двухмесячным ребенком. По проезжей части он передвигался на моноколесе и вез перед собой детскую коляску.

В коляске у мужчины находился ребенок возрастом около двух месяцев. В сети заезд мужчины вызвал бурные обсуждения. Пользователи, в основном, нелестно отзываются о поведении молодого папы и в выражениях особо не стесняются.