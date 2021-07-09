Спасенный в Приозерском районе детеныш нерпы начал «охотиться» на игрушки – видео

В паблике «Спасение тюленей 699-23-99» рассказали о состоянии маленькой нерпы, найденной в Приозерском районе Ленинградской области.

На опубликованном видео видно, как нерпа готовится ко сну. Животное уже достаточно окрепло, чтобы активно играть с игрушками. Малыш безуспешно пытается кусать мячик, а потом переключается на полотенце для сна.

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