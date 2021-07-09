С начала лета в Ленобласти произошло несколько крупных лесных пожаров. Согласно статистике МЧС России по 47 региону, девять из 10 пожаров происходят по вине человека. Лесные пожары каждый год причиняют трудновосполнимый ущерб экологии региона и местным жителям. Где зафиксированы возгорания лесных массивов в Ленобласти и что делать, если вы оказались внутри бушующей стихии, рассказываем в нашем материале.

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Лужский район

В социальных сетях опубликовали видео с пожаром, который произошел на днях в государственном природном заказнике «Шалово-Перечицкий» Лужского района. Причины возгорания пока неизвестны. Пламя устранили силами добровольцев и сотрудников заповедника.

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8 июня возле поселка Шалово возник лесной пожар. 10 местных жителей сами начали тушить огонь. Очевидцы сообщают, что участок леса загорелся недалеко от Зеленого озера около шести часов вечера.

«Сначала сбивали пламя ветками и руками сдирали мох до земли по периметру, потом пришёл сосед с двумя лопатами, и моя дочка принесла лопату, стали обкапывать и забрасывать песком. Всё это делали, пока ждали пожарную машину. Пока пожарные ехали, пламя сбили силами местных жителей и дачников, которые оказались в тот момент рядом», — поделился произошедшим один из местных жителей.

Через полчаса после начала активных действий обычных граждан прибыла пожарная команда и ликвидировала возгорание.

Сосновоборский район

В Сосновом Бору случился лесной пожар, для тушение которого задействовали военных. Возгорание пришлось на лесные массивы в районе поворота на деревню Коваши.

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Ломоносовский район

Крупный лесной пожар произошел 5 июля у железнодорожной станции «Платформа 68-й километр» — в Лебяженском поселении загорелся лес. Огонь охватил четыре гектара. От садоводства «Красногорские покосы» его отделяло только железная дорога. Для сдерживания линии огня задействовали: 10 спасателей, автоцистерну 71-й пожарной части, две автоцистерны воинской части, а также пожарно-химическую станцию. Волосовское лесничество организовало поставку воды. Прокуратура проводит проверку инцидента.

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Приозерский район

22 июня в километре от поселка Сосново — на территории, входящей в зону курорта «Игора» горело 1,5 гектара леса. На месте работали 28 человек, задействованы семь единицы техники. Пожар был ликвидирован в первом часу ночи 23 июня. На ликвидацию возгорания ушло 12 часов.

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Что делать, если вы оказались внутри лесного пожара?

Первым делом необходимо предупредить всех людей, которые находятся вблизи от очага возгорания;

далее следует организовать выход людей на безопасную территорию: на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

выходить из лесного пожара следует быстро, двигаясь перпендикулярно по направлению распространения пламя;

если поблизости есть водоем и нет возможности вылезти из опасной зоны, то войдите в воду или намочите одежду;

оказавшись на открытом пространстве, например, на поляне постарайтесь дышать, опустившись на землю, где воздух наимее задымлен;

нос и рот следует прикрыть тканью;

сразу после выхода из опасной зовы, сообщите в службу МЧС, администрацию населенного пункта и местное лесничество о месте и масштабах пожара.

Подготовка к возможной эвакуации при угрозе населенному пункту

Успокойтесь и отбросьте панику, при подобных ЧС голова должна быть «трезвой»;

важные личные вещи, которые нет возможности взять с собой, следует оставить в каменных строениях, не имеющих горящих конструкций или просто закопать в яму с песком;

приготовьте документы, деньги и другие необходимые вещи в одном месте, чтобы, при эвакуации сразу взять их и выйти из дома;

подготовьте имеющееся транспортное средство на случай скорого отъезда;

проследите, что все наружные и внутренние двери и окна были плотно закрыты;

если в доме имеются печи или камины, то их следует изолировать защитным экраном, чтобы не допустить проникновение огня;

все воспламеняющиеся предметы должны быть убраны с окон, а мебель сдвинута к центру помещений;

переоденьтесь по возможности в хлопчатобумажную или шерстяную одежду и приготовьте: перчатки, платок для закрытия лица или марлевую повязку, защитные очки или другие предметы для защиты глаз;

организуйте запас еды и воды;

отслеживайте информацию о происходящем по телевизору и радио, также поддерживайте связь с другими местными жителями.

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту?

В первую очередь нужно организовать эвакуацию людей: сначала детей, женщин и стариков (обязательно при себе иметь документы, деньги и вещи первой необходимости);

люди должны двигаться в направлении, перпендикулярном распространению пламени;

путь стоит держать по дорогам, а также вдоль рек и других водоемов, в крайнем случае по самой воде;

если задымление сильное, нос и рот необходимо прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем или частью одежды.

Напомним, в пожароопасный период в лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выжигать сухую траву и многое другое. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.