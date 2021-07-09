Около 200 обращений из-за пропажи детей поступило в полицию Петербурга в 2021 году

Как сообщают «Невские Новости», за последние полгода в полицию Санкт-Петербурга поступило около 200 обращений от родителей из-за самовольного ухода детей из дома.

В пресс-службе ГУ МВД отмечают, что впоследствии несовершеннолетние вернулись к родственникам. Чаще всего подростки уходили из дома из-за конфликтов с родителями.

Также за последние полгода поступило около 160 обращений об утрате связи с родственниками. В большинстве случав этому предшествует длительный период, когда родные не общались. Еще частые категории пропавших – рыбаки, грибники и люди, испытывающие проблемы с памятью.

Всего с начала 2021 года полицейские отыскали 169 человек.

Вам будет интересно Размер пособия по уходу за ребенком может вырасти до 100% от зарплаты родителя в декрете Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила меру, при которой рождение детей не будет сказываться на уровне дохода... 08.07.2021 20

Ранее ivbg.ru сообщал о том, в Санкт-Петербурге с 13 июля вводятся новые ограничения из-за коронавируса.