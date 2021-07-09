Милонов предлагает привлекать к ответственности чересчур раздетых петербуржцев

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что местные жители и гости не должны гулять по улицам Петербурга в «неподобающем виде».

Он пояснил, что в Северной столице есть определенные правила поведения, среди которых рекомендации по внешнему виду. И есть вещи, в которых можно появиться на прогулке в южных городах, но которые непозволительно носить в Петербурге.

«Совесть сантиметрами не измеришь, поэтому я не собираюсь готовить точный список неподобающей одежды. В европейских столицах никого не пустят в ресторан без брюк. Петербург — не ресторан, а музей под открытым небом», — заявил депутат «Петербургскому дневнику»

Милонов добавил, что нарушителей следует привлекать к административной ответственности. При этом полицейским достаточно вынести им предупреждение, а не выписывать штраф.