Следователи подозревают «Концепт-Эко» в создании свалки опасных отходов у Ивановки

Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, возле деревни Ивановка в Гатчинском районе ООО «Концепт-Эко» разместило отходы различного класса опасности.
Создалась угроза причинения вреда окружающей среде. Размещение отходов квалифицировано по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенное путем хранения и иного обращения химических веществ и отходов, с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Участок площадью 10 гектаров уже изучен сотрудниками надзорного ведомства. Уголовное дело возбуждено именно по настоянию надзора.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, в Санкт-Петербурге с 13 июля вводятся новые ограничения из-за коронавируса.