Следователи подозревают «Концепт-Эко» в создании свалки опасных отходов у Ивановки

Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, возле деревни Ивановка в Гатчинском районе ООО «Концепт-Эко» разместило отходы различного класса опасности.

Создалась угроза причинения вреда окружающей среде. Размещение отходов квалифицировано по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенное путем хранения и иного обращения химических веществ и отходов, с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

Участок площадью 10 гектаров уже изучен сотрудниками надзорного ведомства. Уголовное дело возбуждено именно по настоянию надзора.

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