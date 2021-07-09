Глава Роспотребнадзора исключила вероятность подхватить коронавирус от привитого человека

Человек, сделавший прививку против коронавируса, не опасен. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Тем временем в Ленобласти вакцинацию прошли 300 906 жителей, из них оба компонента поставили 202 390 человек. Напомним, в регионе началась повторная вакцинация от коронавируса. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке.