В Петербурге спрос на новостройки упал на 37%

В целом по России спрос на новостройки снизился на 15%, при этом цена квадратного метра выросла.

Так, в Петербурге средняя стоимость «квадрата» за второй квартал увеличилась на 6% и составила 159 020 рублей против 116 595 рублей в первом квартале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост цены составил 1,6 раза.

«Весьма вероятно, что в течение июля и августа значения потребительского интереса отскочат назад, в том числе благодаря сезонному росту», – считает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито-Недвижимости» Дмитрий Авдеев.

Тем временем в Ленобласти также заметно сократились продажи жилья в новостройках. Но при этом в среднем цена квартиры за два года выросла с 2,9 млн до 4,4 млн рублей.