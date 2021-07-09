Мужчину с ожогами спасли из горевшего дома в садоводстве под Светогорском

Пожар охватил 20 квадратных метров дачного дома, расположенного в садоводстве «УКС» рядом со Светогорском в Выборгском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 9 июля в 13:10. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 14:02.

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Из горевшего дома спасли и доставили в больницу 63-летнего мужчину с ожогами. Обстоятельства происшествия уточняются.