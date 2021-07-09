В выходные в Хирвости пройдут соревнования по конкуру

Вход свободный, зрителей, помимо скачек, ждут ярмарка, мастер-классы и конкурсы.

10 и 11 июля на территории конноспортивного клуба «Вента-Арена» в деревне Хирвости Всеволожского района Ленобласти пройдет летний турнир по конкуру. Пройдут как профессиональные, так и любительские соревнования, предусмотрены юношеские и детские маршруты. Всего назначено проведение восьми маршрутов.

Для гостей соревнований также подготовлена насыщенная досуговая программа: ярмарка, галерея бронзовых скульптур, уроки по верховой езде и различные конкурсы.