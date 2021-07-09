В Петербург не пустили более 300 тонн апельсинов и мандаринов с личинками опасной мухи

Автор: Гузель Галимова
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В июне сотрудники Россельхознадзора не пустили в Петербург более 300 тонн апельсинов и мандаринов, зараженных средиземноморской плодовой мухой.

Товары прибыли из Аргентины — 187,8 тонн, Египта — почти 73 тонны и ЮАР — 54,5 тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

245,5 тонн зараженных фруктов по заявлениям собственников продукции были обеззаражены методом фумигации, еще 69,7 тонн мандаринов были возвращены отправителям.

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