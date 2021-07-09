На ЗСД в Петербурге автомобили массово прокололи шины из-за рассыпанного мусора

Виновником происшествия оказался грузовик, из кузова которого вывалился мусор с острыми предметами.

Сам инцидент произошел на ЗСД 8 июля в районе 23 часов. В результате почти у 20 автомобилей прокололись шины, но не все стали оформлять ДТП. Официально зарегистрировали только пять аварий.

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Добавляется, что грузовик долго ехал открытый и остановили его только на пункте взимания платы. Дорогу от мусора расчистили оперативно.