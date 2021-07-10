В Приозерском районе без вести пропала 84-летняя женщина

Автор: Александр Селиванов
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О ее местонахождении нет никакой информации с 8 июля.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавшая 162 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы каштановые. Пропала пенсионерка в поселке Ларионово Приозерского района Ленобласти.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в мае поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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02.07.2021 172
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