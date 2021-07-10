Второй сезон «Ведьмака» сервиса Netflix выйдет 17 декабря

Кроме того, появился новый постер и фигурки.

На выставке WitcherCon раскрыли дату релиза второго сезона сериала стримингового сервиса Netflix. Продолжение выйдет 17 декабря.

В рамках беседы актёров были показаны свежие фото с Лютиком, Ламбертом и Цири. Кроме того, появился новый постер и фигурки. Также на выставке представили названия серий сезона, кроме последнего — восьмого.

Кстати, название четвёртой серии, «Реданская разведка», заодно может отсылать на главный сайт, представляющий чаще всего новости по проектам стриминговой платформы.