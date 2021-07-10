В Ленобласти выявили 251 новых зараженных коронавирусом 10 июля

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 251 человека.

Кроме того, 13 человек умерли за сутки в результате болезни. При этом выздоровел только 81 пациент.

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 50 946 случаев инфицирования коронавирусом.

Вам будет интересно
Глава Роспотребнадзора исключила вероятность подхватить коронавирус от привитого человека
Человек, сделавший прививку против коронавируса, не опасен.  Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем временем в Ленобласти вакцинацию прошли 300...
09.07.2021 74
Автор