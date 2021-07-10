В Ленобласти выявили 251 новых зараженных коронавирусом 10 июля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 251 человека.

Кроме того, 13 человек умерли за сутки в результате болезни. При этом выздоровел только 81 пациент.

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 50 946 случаев инфицирования коронавирусом.