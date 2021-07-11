Грузинский тележурналист умер после того, как его избили на митинге противники ЛГБТ

Оператор канала «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава 5 июля снимал проходящий в Тбилиси митинг ЛГБТ и его противников. Именно последние избили его и еще более 20 других сотрудников СМИ.

Лексо выписали из больницы 10 июля, а 11 июля его труп в квартире обнаружила мать. Известно, что сотрудник СМИ серьезно пострадал от избиения. У него были переломы костей лица, потребовалось оперативное вмешательство.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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