Велосипедисты легли на асфальт рядом со Смольным в Петербурге

Акция прошла 11 июля около Смольного. В ней приняли участие более 20 велосипедистов. Так они хотели показать ответственным лицам свою беззащитность как участников дорожного движения.

По словам инициаторов акции, ежегодно в Санкт-Петербурге происходит множество ДТП, в которых гибнут любители велотранспорта. Велосипедисты просят власти сделать безопасные дорожки.

Также участники акции хотят, чтобы в Санкт-Петербурге снизили максимальную разрешенную скорость движения до 40 км/ч и ужесточили наказания за нарушение ПДД.

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