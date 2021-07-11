Женщина своим телом блокировала проезд троллейбусу в Петербурге

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 11 июля с Санкт-Петербурге женщина легла перед троллейбусом, мешая ему проехать.

По словам очевидцев, троллейбус успел затормозить перед лежащей женщиной. Она пролежала несколько минут, потом что-то высказала водителю с применением обсценной лексики, и обратно легла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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