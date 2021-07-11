Мужчина открыл стрельбу из ружья на карьере возле Тосно – двое в больнице с ранениями

По информации ivbg.ru, 11 июля около 09:30 в полицию Тосненского района сообщали о конфликте со стрельбой на местном карьере.

По предварительным данным, 27-летний мужчина выстрелил из ружья в двух оппонентов: 31-летний Юрий получил ранение правой стопы и перелом, а его 26-летний товарищ Даниил – ранение в спину.

Пострадавшие госпитализированы. Стрелок задержан. Установлено, что разрешения на оружие он не имеет. На момент происшествия все его участники были нетрезвыми.

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