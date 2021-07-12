Видео: в Петербурге охранник торгового центра набросился на безмасочника

Конфликт между охранником и посетителем разгорелся в торговом центре «Европолис» в Петербурге.

21-летний студент медицинского университета пришел в ТЦ со своей девушкой, но не взял с собой медицинскую маску, которая сейчас обязательна для посещения магазинов. По словам отца молодого человека, Даниил пообещал охраннику, что купит ее в автомате. Но охранник почему-то вырвал из его рук телефон. Драка завязалась из-за того, что молодой человек пытался вернуть телефон, пишет “Фонтанка”.

На видео видно, что охранник повалил студента на пол и начал душить. После нападения Даниила госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Напомним, что с 13 июля в Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса. В частности, запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей и многое другое.