Мотоциклист погиб в Гатчинском районе — видео

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 11 июля на дороге от СНТ «Красницы» до Вырицы в Гатчинском районе Ленобласти.

Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. На видео видно, что тело мужчины лежит посреди дороги, оно накрыто.

“Скорее всего машина стояла на поворот налево, а байк ехал прямо по встречке. Правая сторона машины неплохо помята”, — рассказал автор видеозаписи