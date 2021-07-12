Мотоциклист погиб в Гатчинском районе — видео

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 11 июля на дороге от СНТ «Красницы» до Вырицы в Гатчинском районе Ленобласти.
Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. На видео видно, что тело мужчины лежит посреди дороги, оно накрыто.
“Скорее всего машина стояла на поворот налево, а байк ехал прямо по встречке. Правая сторона машины неплохо помята”, — рассказал автор видеозаписи.
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11.07.2021 52