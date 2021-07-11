Автомобиль переехал лежавшего на дороге белоруса на дороге в Бережки

По информации ivbg.ru, 11 июля около 00:30 в полицию Киришского района сообщили о ДТП возле деревни Бережки. Автомобиль ВАЗ-2110 переехал лежащего на дороге мужчину.
От полученных травм он умер на месте. Личность погибшего установлена – им оказался 19-летний уроженец Белоруссии. По словам местных жителей, молодой человек выпивал алкоголь накануне вечером, 10 июля.
По предварительным данным, водитель машины был трезв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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