Видео: автомобиль с двумя людьми в салоне сгорел после удара в столб в Стрельцово

Страшная авария произошла в воскресенье, 11 июля, около 22.00 в поселке Стрельцово в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Porsche врезался в столб и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли. Документов при них не нашли, скорее всего, они были уничтожены огнем. Личности погибших устанавливаются.