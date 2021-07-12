Видео: автомобиль с двумя людьми в салоне сгорел после удара в столб в Стрельцово

Страшная авария произошла в воскресенье, 11 июля, около 22.00 в поселке Стрельцово в Выборгском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Porsche врезался в столб и загорелся. В салоне находились молодой человек и девушка, они погибли. Документов при них не нашли, скорее всего, они были уничтожены огнем. Личности погибших устанавливаются.
Источник: Mash | Мэш на Мойке
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