Китай и Россия допустили взаимное признание вакцин от коронавируса

Россия и Китай допустили взаимное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» против коронавируса. Это может произойти осенью, заявил генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.

По его словам, обнародование решений обеих стран стоит ожидать во время проведения Восточного экономического форума.

В случае положительно исхода КНР и России откроют границы для въезда вакцинированных туристов. Более того, взаимное признание вакцин позволит активизировать деловые контакты.

Консул отметил, что между китайским и российским правительствами проводятся заключительные консультации по данному вопросу.