Китай и Россия допустили взаимное признание вакцин от коронавируса

Россия и Китай допустили взаимное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» против коронавируса. Это может произойти осенью, заявил генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.
По его словам, обнародование решений обеих стран стоит ожидать во время проведения Восточного экономического форума.
В случае положительно исхода КНР и России откроют границы для въезда вакцинированных туристов. Более того, взаимное признание вакцин позволит активизировать деловые контакты.
Консул отметил, что между китайским и российским правительствами проводятся заключительные консультации по данному вопросу.
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