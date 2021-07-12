В Ленобласти фотограф запечатлел скопу с крупной добычей

Снимки хищной птицы с богатым уловом опубликовали в соцсетях.
Фотографу удалось сделать четкие кадры — скопа летит над Финским заливом с добычей в когтях. Причем рыба выглядит внушительно в сравнении с самим пернатым.
К слову, скопа занесена в Красную книгу России.
Фото: Кирилл Милашёв, Птицы СПб и России, ВК
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