В Ленобласти фотограф запечатлел скопу с крупной добычей

Автор: Гузель Галимова
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Снимки хищной птицы с богатым уловом опубликовали в соцсетях.

Фотографу удалось сделать четкие кадры — скопа летит над Финским заливом с добычей в когтях. Причем рыба выглядит внушительно в сравнении с самим пернатым.

К слову, скопа занесена в Красную книгу России.

В Ленобласти фотограф запечатлел скопу с крупной добычей финский залив, скопа, Ленобласть
В Ленобласти фотограф запечатлел скопу с крупной добычей финский залив, скопа, Ленобласть
Фото: Кирилл Милашёв, Птицы СПб и России, ВК
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В Ленобласти фотограф запечатлел скопу с крупной добычей финский залив, скопа, Ленобласть
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