Неудавшегося пловца выловили из пруда в Парке Победы.

В Санкт-Петербурге из пруда выловили труп. Неудавшегося пловца обнаружили в одном из прудов Парка Победы. Фотографии с места происшествия были опубликованы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Московский Парк Победы был основан в 1939-1941 году по Генеральному плану развития Ленинграда и в 1945 году повторно — в честь Победы в Великой Отечественной войне.

С началом войны 1-й Кирпично-пемзовый завод перешёл на выпуск военной продукции – специальных взрывчатых брикетов. В парке также сжигали останки жертв голода, бомбардировок и обстрелов, о чем свидетельствуют данные источника.