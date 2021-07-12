Ленобласть закупила на 59 млн рублей лекарства для лечения коронавируса

Комитет по здравоохранению Ленобласти закупил на 59 млн рублей препараты для лечения коронавирусной инфекции в стационарах. Средства были взяты из резервного фонда.

В ближайшее время еще на 54 млн рублей будут закуплены средства индивидуальной защиты для стационаров в «красной зоне» и расходные материалы для проведения ПЦР-тестов. В том числе на 2 млн — экспресс-тесты на COVID-19.

На сегодняшний день, 12 июля, в Ленобласти продолжают болеть коронавирусом 2 198 человек. Только за последние сутки коронавирус был подтвержден у 246 человек.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 12 июля, в Ленобласти ужесточили коронавирусные меры. В частности, теперь в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.