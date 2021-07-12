Начиная с 20 апреля по июль 2021 года только в Приозерском районе Ленинградской области остановлено 30 возгораний на 12 гектарах леса.

В этом помогает спецтехника, которой оснащено лесничество. За три года участия в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» ведомство получило в свое распоряжение малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля ГАЗ-23107 «Соболь», экскаватор и трал для его перевозки.

А 8 июля прошло торжественное вручение ключей от автомобиля «Нива» в рамках передачи лесопожарной техники районным филиалам «Ленобллеса». О случаях лесного возгорания можно сообщать по телефонам экстренных служб: 112, +7 (81379) 6-17-56.

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