Автопарк Киришского лесничества пополнился новой машиной

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщил директор Киришского лесничества Александр Тихонов, ведомство получило новый автомобиль «Нива» для лесных патрулей. Это плановая замена автомобиля, отслужившего свой срок.

Киришского лесничества
Фото: lenobl.ru
«На новой машине будет проводиться патрулирование лесов с целью выявления различных нарушений, сейчас особое внимание уделяем вопросу предупреждения пожаров. В прошлом году, также в рамках нацпроекта, получили лесную автоцистерну ГАЗ АЦ-1,8 и две лесопатрульные машины «Нива», – рассказал Александр Тихонов

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2021 году в Ленинградскую область прибыли 23 единицы лесопожарной техники и оборудования. На обновление спецтехники из федерального бюджета выделены 61,1 млн рублей.

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