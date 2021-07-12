Автопарк Киришского лесничества пополнился новой машиной

Как сообщил директор Киришского лесничества Александр Тихонов, ведомство получило новый автомобиль «Нива» для лесных патрулей. Это плановая замена автомобиля, отслужившего свой срок.

«На новой машине будет проводиться патрулирование лесов с целью выявления различных нарушений, сейчас особое внимание уделяем вопросу предупреждения пожаров. В прошлом году, также в рамках нацпроекта, получили лесную автоцистерну ГАЗ АЦ-1,8 и две лесопатрульные машины «Нива», – рассказал Александр Тихонов

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2021 году в Ленинградскую область прибыли 23 единицы лесопожарной техники и оборудования. На обновление спецтехники из федерального бюджета выделены 61,1 млн рублей.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что новая техника для борьбы с лесными пожарами поступила в Ленинградскую область.