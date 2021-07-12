Стартовал ремонт главной магистрали южной части Ломоносовского района

Ремонт участка Гостилицкого шоссе от КАД до Гостилиц в Ломоносовском районе проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик работ – «Ленавтодор».

К 1 сентября 2021 года планируется завершить ремонт 13,3 километров дороги. По словам главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова, на этот участок Гостилицкого шоссе неоднократно жаловались.

«Это главная транспортная артерия района, которая соединяет его с мегаполисом. Здесь фиксировалась повышенная аварийность, были большие ямы и временный ремонт помогал ненадолго», – рассказал Алексей Кондрашов

Глава администрации отметил, что теперь от КАД до Гостилиц автомобилисты смогут наслаждаться отличной дорогой.

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